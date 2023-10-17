Kayseri Kitap Fuarı Başladı! Hedef 1 Milyon Kitapseverle Buluşmak

Kayseri 6’ncı Kitap Fuarı’nda hedef 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. 13 Ekim'de kapılarını açan fuarda 380 yayın evi 3 milyondan fazla kitapla yerini aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarın Orta Anadolu’da kendisinden söz ettirdiğini belirten Büyükkılıç fuarla ilgili bilgi verdi. Tek tek yayınevlerinin stantlarını gezen Başkan Büyükkılıç, kitapseverlerin talep, görüş ve önerilerini de dinledi.