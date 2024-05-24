Küçükçekmece’de 3. Kısadan Anlat Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilen yarışmada, 15 proje finale kalırken, birincilik ödülü; yapımcılığını Esra Kutlu, yönetmenliğini İlayda İşeri’nin yaptığı ‘Tarla Fareleri’ adlı filmin oldu.

Ön elemede 15 finalist belirlendi

Yarışmanın ön elemesinde jüri koltuğunda oturan Film Yapımcısı Berfün Demirat, Yönetmenler Esra Güzel ve Ömer Ferhat Özmen; 250 yarışmacı arasından 15 genç yeteneği seçti. Yarışmanın final aşamasında ise 15 finalist; Film Yönetmeni Ferit Karahan, Oyuncu Nezaket Erden ve Film Yapımcısı Yamaç Okur’un jüriliğinde birincilik için kıyasıya rekabet etti.

Kazanan ‘Tarla Fareleri’ oldu

3. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nda birincilik, yapımcılığını Esra Kutlu, yönetmenliğini İlayda İşeri’nin yaptığı ‘Tarla Fareleri’ adlı filmin oldu. Jüri özel ödülüne layık görülen film ise yapımcılığını ve yönetmenliğini Serkan Fakılı’nın yaptığı ‘Karga’ oldu. Ayrıca Küçükçekmece Film Ofisi jüri özel ödülü ise yapımcılığını Didem Nur Yayman, yönetmenliğini ise Dalya Keleş’in yaptığı ‘Yerçekimi’ adlı eserin oldu. Yarışmanın birincisi 50.000 TL para ödülü almaya hak kazandı.

Film Ofisi mezunları sertifikalarını aldı

Küçükçekmece Film Ofisi’nde eğitimini tamamlayan 54 öğrenci, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle mezun oldu. Törene katılan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey öğrencileri tebrik ederek sertifika takdiminde bulundu. Küçükçekmece Film Ofisi, Yaşar Kemal Sanatevi’nde her ay farklı 25 kişilik öğrenci gruplarına yönetmenlik ve senaryo yazarlığı dersleri veriyor. Aldıkları eğitimi ise her ay, sektörün önemli isimleri ile yapılan workshoplarla, söyleşilerle pekiştiriyor.