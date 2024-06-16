Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheliler gözaltında

Kayseri'de alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla zarar verildiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheliler gözaltında
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliler Y.K. ve Z.A.'yı kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin anıtta yaptığı detaylı inceleme sonucunda, anıtta toplam 13 darbe izi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Bu çirkin saldırı, kamuoyunda büyük bir tepki topladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# atatürk # saldırı
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