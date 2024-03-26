Kültür Yolu Festivali 13 Nisan'da Adana'da başlıyor

16 şehri kapsayan konserler, kültürel gastronomi etkinlikleri ve tiyatro gösterileriyle yapılan Kültür Yolu Festivali bu yıl Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’yla başlayacak.

Festival 13 Nisan'da Adana’da başlayacak ve 10 Kasım'da Antalya’da sona erecek. 8 aylık program boyunca Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun gibi illerin de içinde yer aldığı 16 şehre yayılacak.

21-29 Eylül günleri arasında Ankara’da, 28 Eylül-6 Ekim günleri arasında İstanbul’da, 26 Ekim-3 Eylül’de ise İzmir’de Kültür Yolu Festivalleri yapılacak.

Pablo Picasso'nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla, ünlü ressamın 80'den fazla orijinal eseri farklı şehirlerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivaldeki en dikkat çeken sergilerden biriyse "Atatürk Kültür Yolunda" olacak.

Festivale 40 bin sanatçının katılması ve 6 bin etkinliğin yapılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kültür Yolu Festivali sunumundan önce opera sanatçıları “O Sole Mio” gibi ünlü eserleri seslendirdi.

Estonya Orkestrası ve Korosu, Çin Sahne Performansları ve daha birçok uluslararası ekip Kültür Yolu Festivali boyunca ülkemizde ağırlanacak.