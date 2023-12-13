Mehmetçik Destanını Anlatan "Nefes Yer Eksi İki" Vizyona Giriyor

Mehmetçik terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla yürütürken TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Gerçek hikayeden uyarlanan film 15 Aralık'ta seyircisiyle buluşacak.

Editör: Beyza Nur Çakır
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"Nefes Yer Eksi iki" filminin galası İstanbul'da yapıldı.

TRT ortak yapımı Filmin yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş, Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu üstlendi. Senaryosu ise Hakan Evrensel tarafından kaleme alındı.

Terörle mücadelede farkındalık oluşturan filmin galasında İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Genel Müdür yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, Yapım Ekibi ve oyuncular katıldı.

TRT Genel Müdür yardımcısı Varol, bu tür projeleri önemini anlattı.

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