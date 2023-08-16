Robbie Williams'ın Türkiye'deki ilk konseri öncesi mütevazı istekler

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum'da gerçekleştirecek. TemaCC organizasyonuyla Lujo Hotel Bodrum'da sahne alacak olan Williams, konser öncesi ve sonrası istekleriyle dikkat çekiyor.

Eşi Ayda Field, çocukları ve özel ekibiyle Türkiye'ye gelecek olan şarkıcı, konser öncesi hafif bir akşam yemeği talep ederken, menüsünde çeşitli lezzetlerin yer almasını istedi.

Ayrıca konser sonrasında ailesiyle Bodrum turuna çıkacak olan Robbie Williams, çocukları için de özel aktivitelerin düzenlendiği bir tatil geçirecek. Bu ilginç ve renkli detaylar, ünlü şarkıcının Bodrum'daki konseri öncesi yaşadığı heyecanı ve organizasyonun nasıl bir süreçten geçtiğini yansıtıyor.

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos Perşembe gecesi Lujo Hotel Bodrum'da verecek.

Eşi Ayda Field, çocukları ve ekibiyle Türkiye'ye gelecek olan Williams, konser öncesi ve sonrası için özel isteklerde bulundu.

Akşam yemeği tercihini hafif yemeklerden yana kullanan Williams, ızgara tavuk, makarna, tatlı patates, ızgara sebze ve ton balıklı yeşil salata gibi seçenekler talep etti.

Yemeklerin alkolsüz olmasını rica eden ünlü şarkıcı, suşi talebiyle de dikkat çekti.

ÜNLÜ ŞARKICININ İSTEKLERİ

Williams'ın talep ettiği yiyecek-içecek listesi oldukça çeşitliydi. Kebap, İngiliz çayı, bitki çayları, çeşitli meyveler, çiğ kuruyemiş, protein bar, şekersiz naneli sakız, sızma zeytinyağı, balzamik sirke, Hindistan cevizi suyu ve badem sütü gibi öğeler yer alıyordu.

BODRUM TURU

Konser sonrası ailesiyle birlikte otelin deniz uçağıyla Bodrum turuna çıkacak olan Robbie Williams, cennet koyları keşfedecek. Ayrıca otel, Williams'ın çocukları için özel aktiviteler düzenlemeye hazırlandı. Bu özel ve heyecan dolu macera, ünlü şarkıcının Türkiye'deki ilk konseriyle birleşerek unutulmaz anılara dönüşecek.