Şehit Öğretmenin Hayatı Beyaz Perdede

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın yaşamı beyaz perdeye taşınıyor. TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

Şehit Öğretmenin Hayatı Beyaz Perdede

PKK terör örgütü tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hikayesi, beyaz perdede hayat buluyor.

Aybüke öğretmen, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Film, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik azmini ve kahramanlığını izleyicilere aktaracak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyonda olacağını açıkladı.

Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler bulunuyor.

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