Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın Heykeltraşının İlk Yılları Konuşuldu! Pietro Canonica ve Atatürk Çalıştayı Yapıldı

İstanbul Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ve İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki atlı Atatürk heykeli.... Ankara'da Etnografya müzesi önündeki meydan ve Zafer Meydanı'nda mareşal üniformalı Atatürk heykeli... Ülkemizin en bilinen Atatürk heykellerinden dördü, Heykeltıraş Pietro Canonica'nın imzasını taşıyor.

1926-1928 yıllarında Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen ve dört önemli yapıta hayat veren İtalyan sanatçı için "Pietro Canonica ve Atatürk" adlı çalıştay Casa Di İtalia tiyatrosunda düzenlendi.

Çalıştayda Türkiye'den ve İtalya'dan önemli akademisyenler, cumhuriyetin ilk yıllarında İtalyan-Türk ilişkileri ve Atatürk heykelleri gibi konuları ele aldılar. Bu 4 önemli eser sadece sanat bakımından değil memleketin dününü, bugününü ve yarını anlatması bakımından büyük önem taşıyor.