16 Ağustos Çarşamba günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

WONDER WOMAN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır.

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü ATV ekranlarından saat 20:00 ' da yayınlanacaktır.

KİNGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Gary “Eggsy” Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır. Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy’nin babasına borçludur. Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy’yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir… Yönetmenliğini Matthew Vaughn'un yaptığı filmin senaryosunu Jane Goldman kaleme alıyor. Mark Millar'ın çizgi romanından uyarlanan filmin başrollerini Colin Firth ve Taron Egerton paylaşırken, kadroda onlara Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü ATV ekranlarından saat 23:10 ' da yayınlanacaktır.

NİTRO RUSH FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max’ten yardım ister. Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo’nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Filmde ; Antoine Olivier Pilon, Andreas Apergis, Guillaume Lemay Thivierge, Alexandre Goyette, Jean Nicolas Verreault, Raymond Bouchard, Antoine Desrochers, Madeleine Peloquin gibi isimler yer almaktadır.

Bu film ; ATV ekranlarından gece saat 01:30 ' da yayınlanacaktır.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İlk filmde Bryan Mills'ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için emekli CIA ajanının İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. Kızının peşinde olduklarını anlayan Bryan Mills, bu sefer kızının yardımıyla ailesine zarar vermek isteyenleri birer birer avlama yoluna gider.

Gösterime girdiği yıl sürpriz bir şekilde gişeden mutlu ayrılan 96 Saat (Taken)'in devamı olan Taken 2'nin merkezinde de yine bir kaçırılma olayı var. Başrol Mills olarak yine Liam Neeson'ı seyrederken, ilk filmde kaçırılan Kim olarak pasif bir rolde izlediğimiz Maggie Grace de devam filminde olayların tam merkezinde aktif bir rol alıyor. Mills'in eşi olarak yine Famke Janssen kadroda yer alırken, filmin baş kahramanlarından biri de tüm hikayenin geçtiği İstanbul...

Filmin yapımcılığını senaryoda da ortak imzası olan Fransız sinemacı Luc Besson üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Olivier Megaton oturuyor...

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü Kanal D ekranlarından saat 20:00 ' da yayınlanacaktır.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

Filmde ; Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber gibi isimler yer almaktadır.

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü Kanal D ekranlarından saat 21:45'te yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 00:15'te yayınlanacaktır.

ARI MAYA 2 : BAL OYUNLARI KONUSU

Arı Maya 2: Bal Oyunları, katılmak zorunda kaldığı yarışı kazanmak için arkadaşları ile birlikte mücadele veren Maya’nın hikayesini anlatıyor. Maya, arkadaşları tarafından sevileni tatlı ve maceracı bir arıdır. Bir gün Buzztropolis Kraliçesi'ni yanlışlıkla herkesin içerisinde utandırınca başı derde girer. Kovanını riske atan Maya, kovanını kurtarabilmek için aralarında birtakım uyumsuz böceğin yer aldığı bir takımla Bal Oyunları’na katılmak zorunda kalır. Maya ne olursa olsun bu yarışı kazanmak zorundadır, yoksa kovanın kış boyunca hazırladığı balı Buzztropolis Kraliçesi'ne vermek zorunda kalacaktır. Kovanını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Maya, en iyi dostu Willy, şapşal karıncalar Arnie ile Barney ve bilge çekirge Flip’in yardımını alır. Maya, arkadaşlarının yardımı ile bu uyumsuz takımı toparlayıp rakiplerini yenmeyi başarabilecek midir? Yönetmen koltuğunda Noel Cleary ve Sergio Delfino’nun oturduğu Arı Maya 2’nin senaryosunu Fin Edquist, Alexs Stadermann ve Noel Cleary birlikte kaleme alıyor. Animasyon türündeki filmin seslendirme kadrosunda Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Richard Roxburgh, Justine Clarke, Linda Ngo gibi isimler yer alıyor.

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü Star TV ekranlarından saat 20:00'da yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 21:45'te yayınlanacaktır.

ÇİFTE SOYGUN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Tripp Kennedy (Patrick Dempsey) kapanmasına yakın bir saatte yüklü bir miktarda para çekmek için bankaya gider. Fakat hemen ardından birbirinden habersiz iki farklı çete de aynı bankayı soymak için silahlar içeri girer. Tripp, banka görevlisi Kaitlin'i (Ashley Judd) korumaya çalışırken bir yandan da eli silahlı iki çete arasında ara buluculuk oynar.

Çetelerden biri oldukça profesyonel görünümlü ve donanımlıyken, diğer 'çift' yüzlerinden sadece güneş gözlükleri ve hafif makineli silahlarıyla karşı tarafa meydan okurlar. Bankanın kasa sistemleri gün sonu kapanışıyla kitlenmeye başlarken, bankada kalan herkes birbirine zıt iki çetenin ortak rehinesi olacaktır...

Felekten Bir Gece ve Hayat Sana Güzel filmlerinin senaristleri Jon Lucas ve Scott Moore'un senaryosunu kaleme aldığı soygun-komedisinin başrollerini Grey's Anatomy dizisindeki rolüyle kadınların gönlünü fetheden Patrick Dempsey ve uzun zamandır bir gişe filminde seyredemediğimiz Ashley Judd paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Aslan Kral ve Stuart Little gibi sağlam animasyonlarla tanıdığımız yönetmen ve yapımcı Rob Minkoff oturuyor...

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü Star TV ekranlarından saat 23:30'da yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 00:45'te yayınlanacaktır.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında sırada, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Filmde ; Jaime King, Bruce Willis, Lala Kent, Kelly Greyson, Michael Sirow, Megan Leonard, Tyler Jon Olson, Oliver Trevena, Mike Burns gibi isimler yer almaktadır.

Bu film ; Show TV ekranlarından gece saat 00:15'te yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 01:45'te yayınlanacaktır.

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

"Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor. Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.

Filmde ; Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 16 Ağustos Çarşamba günü FOX TV ekranlarından 20:00'da yayınlanacaktır. İzleyemeyenler için tekrar 01:00'da yayınlanacaktır.