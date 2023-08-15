Yepyeni dijital deneyim başladı! Ücretsiz içerikler ve küresel yayınlarla dolu platform! TRT tabii nedir? Nasıl üye olunur? İçerikleri nelerdir?

TRT Tabii, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından geliştirilen bir dijital yayın platformudur. Bu platform, çeşitli dillerde ve ülkelerde yayın yaparak farklı içeriklere erişim sağlamayı amaçlar. İşte TRT Tabii hakkında detaylı bilgiler:

DİLLER VE İÇERİK

TRT Tabii, Türkçe, Arapça, Urduca, İspanyolca ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Platform, çeşitli türlerde içeriklere ev sahipliği yapar, örneğin aksiyon, komedi, tarihi drama, animasyon ve daha fazlası. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri gibi projeler TRT Tabii'de yer alır.

ÜCRETSİZ KULLANIM

Başlangıçta, TRT Tabii platformunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak ilerleyen dönemlerde, platformun uluslararası pazarlara açılması ve belirli içeriklerin ücretli hale gelmesi gibi değişiklikler olabilir.

ÜYELİK VE KAYIT

TRT Tabii'yi kullanabilmek için platformun resmi internet sitesine giderek kayıt olmanız gerekmektedir. Üyelik oluşturmak için adınızı, e-posta adresinizi ve diğer gerekli bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.

ÇOCUK İÇERİKLERİ

TRT Tabii, sadece yetişkinlere değil, aynı zamanda çocuklara yönelik animasyon içerikleri de sunar. Bu sayede aileler, farklı yaş gruplarındaki bireyler için uygun içerikleri bulabilirler.

TRT YAPIMLARI

TRT Tabii, TRT'nin sevilen ve önceki dönemlerde ürettiği yapımları da içerir. Bu sayede TRT'nin önceki projelerine erişim sağlayabilirsiniz.

ULUSLARARASI ERİŞİM

Başlangıçta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii'nin ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlara açılması planlanmaktadır. Bu, farklı ülkelerden kullanıcıların da platforma erişim sağlayabileceği anlamına gelir.