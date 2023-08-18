18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 18 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Basın Turu Canlı

11:00 Yurdumuzun Türküleri.

12:00 Gün Ortası Canlı

15:00 Görüş Alanı Tekrar.

18:30 Üreten Türkiye.

19:30 Ana Haber Canlı

21:00 Ulusal Özel Canlı

23:00 Sinema Hakka'l Yakin.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Canavar Avcısı

22:10 Yerli Sinema Baba Parası

00:20 Yabancı Sinema Windstorm 4: Ari’nin Gelişi

02:25 Mutfak Bahane

04:25 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Demir Maske

22:45 Yabancı Sinema Demir Maske

01:15 Yabancı Sinema Android Polis

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

7:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Yerli Sinema Delisin

02:00 Erkenci Kuş

03:45 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban

22:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı

23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

01:45 Yabancı Sinema Kurtarıcı

03:15 Yerli Sinema Cımbız Ali

05:00 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Yasak Elma

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:15 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Şehirden Uzakta

03:20 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak