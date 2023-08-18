18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

18 Ağustos 2023 Cuma akşamı televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. İşte sizler için hazırladığımız kanalların 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı...

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
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Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 18 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI 

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 1

08:00 Basın Turu Canlı
11:00 Yurdumuzun Türküleri.
12:00 Gün Ortası Canlı
15:00 Görüş Alanı Tekrar.
18:30 Üreten Türkiye.
19:30 Ana Haber Canlı
21:00 Ulusal Özel Canlı
23:00 Sinema Hakka'l Yakin.

ATV YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 2

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yerli Sinema Sağ Salim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Canavar Avcısı
22:10 Yerli Sinema Baba Parası
00:20 Yabancı Sinema Windstorm 4: Ari’nin Gelişi
02:25 Mutfak Bahane
04:25 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 3

06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Demir Maske
22:45 Yabancı Sinema Demir Maske
01:15 Yabancı Sinema Android Polis
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 4

7:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Yerli Sinema Delisin
02:00 Erkenci Kuş
03:45 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 5

07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban
22:15 Yabancı Sinema Kurtarıcı
23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
01:45 Yabancı Sinema Kurtarıcı
03:15 Yerli Sinema Cımbız Ali
05:00 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 6

08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
02:15 Yasak Elma
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 7

06:25 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:00 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:15 Kendi Düşen Ağlamaz
02:30 Şehirden Uzakta
03:20 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

18 Ağustos 2023 Cuma günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 8

07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak

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