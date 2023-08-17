Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan ''Telefon Adab-ı Muaşereti'' paylaşımı! Neden bu paylaşımı yaptı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin önde gelen oyuncularından biri olan Oktay Kaynarca, kişisel telefon numarasının izinsiz bir şekilde paylaşılmasına sert bir tepki gösterdi. Kaynarca, tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edilmesine neden olan bu durumu eleştirerek, telefon kullanımında görgü kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya platformu Instagram hesabından "Telefon Adab-ı Muaşereti" başlığı altında 9 maddelik bir liste paylaşan Kaynarca, telefonla iletişimde uyulması gereken kuralları sıraladı. Bu kurallar arasında öne çıkanlar şunlar:

Telefon, en fazla üç kez çaldırılmalıdır. Telefonla arama yaparken saatlere dikkat edilmeli; önemli bir durum yoksa geç veya çok erken saatlerde arama yapılmamalıdır. Konuşmalar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Aradığınız kişi meşgulse veya hemen cevap vermiyorsa, konuşmayı bitirip geri dönmesi beklenmelidir. Görüntülü aramalar için önceden izin alınmalı, özellikle aile üyeleriyle iletişimde gizlilik korunmalıdır. Konuşma içeriği, güvenilir olmayan platformlarda dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Konuşma sırasında telefon kesilirse, ilk arayan kişi geri dönmelidir. Birinin telefon numarası istenmeden paylaşılmamalıdır. Başkalarının telefon numaralarını reklam veya promosyon amaçlı olarak şirketlere vermek hoşgörüsüzlük ve saygısızlık olarak kabul edilmelidir.

Oktay Kaynarca, bu kuralların uyulmasının kişisel mahremiyete saygı göstermek ve insanlar arasındaki iletişimi düzgün bir şekilde sürdürmek için önemli olduğunu belirtti. Telefon numarasının izinsiz paylaşılmasının terbiyesizlik olduğunu vurgulayan Kaynarca, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmayı amaçladı.