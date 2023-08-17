Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filmi İçin yeni kareler yayınlandı! Bihter filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ne zaman vizyona girecek?

Popüler dijital yayın platformu Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel olarak hazırlanan Bihter filminden heyecan verici yeni kareler paylaştı. Ünlü oyuncunun Bihter karakterine hayat verdiği bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dünya genelinde 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününü kutlamak amacıyla Bihter filminden sürpriz bir paylaşımda bulundu.

YENİDEN CANLANAN BİHTER ETKİLEYİCİ BULUNDU

Efsanevi Aşk-ı Memnu dizisinin sinema uyarlaması olan Bihter filmi, izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın başarılı performansıyla dikkat çektiği film, paylaşılan yeni karelerle merak uyandırdı. Bihter karakterinin yeniden canlandığı bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Filmde Behlül karakterine ise Boran Kuzum hayat veriyor. Heyecanla beklenen yapım, bu yılın sonunda sinemaseverlerle buluşacak.

ÜNLÜ İSİMLERLE DOLU KADRO

Bihter filminin kadrosu, deneyimli isimlerle dolu. Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin ve Mert İnce gibi başarılı oyuncuların yanı sıra konuk oyuncu olarak Ebru Özkan ve Tilbe Saran da yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper otururken, senaryo Merve Göntem'e ait. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Cemal Okan üstleniyor.

MERAKLA BEKLENEN GÖRKEMLİ YAPIM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sinema dünyasının merakla beklediği Bihter filmi için geri sayım başladı. İzleyiciler, Farah Zeynep Abdullah'ın etkileyici performansıyla Bihter karakterine hayat verdiği bu yapımı sabırsızlıkla bekliyor. Film, izleyicilerle buluşmaya hazırlandığı bu yılın sonunda sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya aday.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK AMACIYLA BİHTER FİLMİNDEN SÜRPRİZ KARELER YAYINLANDI!

İşte o kareler...