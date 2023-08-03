2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Geçtiğimiz günün reyting sonuçları merak edilenler arasında...2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi. 2 Ağustos reyting sonuçları! İşte detaylar...

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 2  Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı dizilerin ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Bu akşam ekrana gelen yapımlardan "Maviye Sürgün", ''Benim Güzel Ailem'' ve "MasterChef All Star" gibi yapımlar, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

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REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ MERAKLA

BEKLENİYOR!

2 Ağustos Çarşamba gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

Özellikle "Maviye Sürgün" , '' Benim Güzel Ailem'' ve "MasterChef All Star" gibi popüler yapımların performansı merak ediliyor.

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ  REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI !

2 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba gününün  en çok izleneni  Masterchef Türkiye All Star oldu.

2 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 5

Dilerseniz bir önceki günün 1 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına alt kısımdan bakabilirsiniz.

1 AĞUSTOS SALI  GECESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL EN ÇOK İZLENEN DİZİ VE PROGRAMLAR:


1- MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2- DONENCE KANAL D
3- FOX ANA HABER FOX
4- KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
5- SHOW ANA HABER SHOW TV
6- GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7- DONENCE (OZET) KANAL D
8- SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

9- IP MAN 4 FINAL (Y.S) STAR TV
10- KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi31 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izlediMedya
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