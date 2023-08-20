20 Ağustos Pazar günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, 20 Ağustos 2023 Pazar günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

MEG: DERİNDEKİ DALGA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

Filmde ; Jason Statham ,Bingbing Li, Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Jessica McNamee, Shuya Sophia Cai, Winston Chao, Page Kennedy, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson. Mai Hongmei gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da ATV ekranlarından yayınlanacaktır.

JURASSİC WORLD : YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır..

Filmde ; Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarından yayınlanacaktır.

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Koruyucu, bir kartel üyelerinin peşine düştüğü bir çocuğu korumaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Eski bir keskin nişancı olan Jim Hanson, Arizona-Meksika sınırında sahibi olduğu bir çiftlikte yaşamının sürdürür. Yaşadığı kaybın etkisinden kurtulamayan Jim, günlerini köpeği Jackson ile geçirir. Onun hayatı, Meksikalı bir kartelin üyeleri tarafından takip edilen Rosa'nın oğlu Miguel ile birlikte kaçıp, Jim'in ülkesine gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Rosa'nın bir çatışma sırasında ölmesi üzerine Jim, Miguel'e peşindekilerden kaçıp, hayatını kurtarması için yardım eder.

Filmde ; Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 22:45'de Kanal D ekranlarından yayınlanacaktır ayrıca film tekrar 00:45'te yayınlanacaktır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

Filmde ; Tolga Çevik, Ezgi Mola, Murat Başoğlu gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da Star TV ekranlarından yayınlanacaktır ayrıca film tekrar 00:20' de yayınlanacaktır.

HOKKABAZ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu iddia ederler. İskender’in babası Sait de, evladından utanmaktadır. Oğlunu hiç bir zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

Filmde ; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da Star TV ekranlarından yayınlanacaktır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Haylazlığına tam gaz devam eden Hababam Sınıfı, çok sevilen serinin bu filminde de pek farklı davranmıyor. Sınıflarına gelen yeni öğrenci Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Babasının ölümünden sonra kimsesiz kalan bu genç, eğitim-öğretim hayatında her daim başarılı ve örnek bir öğrenci olmuştur. Şimdi Mahmut Hoca'nın destekleriyle öğrenimini sürdürecek olan Ahmet, liseyi bitirmek için Özel Çamlıca Lisesi'nde okumaya başlayacaktır. Ancak Hababam Sınıfı'na gönderilen Ahmet, sınıftakilerle arkadaş olabilmek için onlar gibi olmaya çalışsa da zamanla bu haylaz sınıfın alaycı ve baskıcı tavırları yüzünden dehşete kapılacaktır.

Filmde ; Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da Show TV ekranlarından yayınlanacaktır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul’a gelip zengin olma hayalleri tarihimizde olduğu gibi sinemamızda da bir döneme bir hayli etkide bulunmuştur. Bu hayal peşinde koşan geniş bir Anadolu ailesinin, kendi köylerinden başlayıp metropol Ankara’ya doğru uzanan yolculuğu da zengin olma, daha iyi yaşama hayallerini gerçekleştirme hayalini ele alıyor. Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan yapıtta Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli dört kardeş, köylerinde buldukları gömü altınları bozdurabilmek için Ankara’ya gittiklerinde burada kendilerini eğlence dolu bir macera bekliyor.



Filmde ; Kemal Sunal, Zeki Alaysa, Metin Akpınar, Perran Kutman ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 22:15'te Show TV ekranlarından yayınlanacaktır.

BANKER BİLO FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Banker Bilo, bir dönemin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını işliyor. Almanya'ya işçi olarak gitmenin hayallerini kuran Bilo ve onun gibi köylü gençler, köylüleri paragöz Maho tarafından toplanan paralarla hayallerindeki ülkeye gidebileceklerini zannederler. Ancak Maho, gençleri bir kamyonete doluşturup İstanbul'a gönderir. Kamyondan indikten sonra İstanbul'da olduklarını fark eden Maho intikam peşinde koşacak, kendisine yapılanın karşılığını kat kat fazlasıyla alacaktır.

Bu filmde ; İlyas Salman ve Şener Şen gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film ; 20 Ağustos Pazar günü saat 23:45'te Show TV ekranlarından yayınlanacaktır.