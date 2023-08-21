20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 20Ağustos Pazar günü reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...
Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 20 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.
REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 20 AĞUSTOS PAZAR GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!
20 Ağustos Pazar gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Özellikle , MasterChef Türkiye All Star , Yaz Şarkısı gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.
20 AĞUSTOS PAZAR GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Toplam İzleyiciye Göre İlk 10 Program:
- "MasterChef Türkiye All Star" TV8 kanalında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ünlü şeflerin yarışmacıları zorladığı program, büyük bir izleyici kitlesine sahip.
- FOX kanalının hafta sonu ana haber bülteni, güncel gelişmeleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.
- "Yaz Şarkısı" adlı dizi, FOX kanalında yaz akşamlarını renklendiriyor.
- "Köyden İndim Şehre" isimli program, Show TV'de izleyicilerle buluşuyor.
- "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmi, nostalji dolu anlar sunarak Show TV'de yer alıyor.
- TRT 1 kanalında yayınlanan "Karateci Çocuk" adlı dizi, genç izleyicilerin ilgisini çekiyor.
- "Meg: Derinlerdeki Dehşet" adlı gençlik dizisi, ATV kanalında macera dolu anlar sunuyor.
- Show TV'nin ana haber bülteni, güncel haberleri izleyicilere aktarıyor.
- "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" filmi, Kanal D'de dinozor dolu bir macerayı ekranlara taşıyor.
- Aksiyon dolu "Koruyucu" filmi, Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor.