20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 20 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 20 AĞUSTOS PAZAR GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

20 Ağustos Pazar gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle , MasterChef Türkiye All Star , Yaz Şarkısı gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

20 AĞUSTOS PAZAR GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Toplam İzleyiciye Göre İlk 10 Program: