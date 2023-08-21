Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık mücadelesi ve nafaka anlaşmazlığı: Eski eşiyle tartışma sürüyor!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son dönemdeki sağlık sorunlarından sonra eski eşi Nazan Özen ile olan nafaka anlaşmazlığıyla gündemde. Siroz hastalığıyla mücadele eden Özkan, verdiği bir röportajda nafaka meselesini de dile getirerek "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu açıklamalar, eski eşi Nazan Özen tarafından sert bir şekilde karşılandı.

ÜNLÜ OYUNCU UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK SORUNLARI VE NAFAKA ANLAŞMAZLIĞI GÜNDEMİ SARSIYOR

Eski eşi Nazan Özen, evlilikleri boyunca mesleğini bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Özen, Özkan'ın ödediği nafakanın yetersiz olduğunu ve bu durumun Özkan'ın lüks yaşantısına yansımadığını iddia etti. Kendisi ve çocuğunun yaşam standartlarını sürdürmek için çaba gösterirken, Özkan'ın lüks hayatına devam ettiğini öne sürdü.

BOŞANMA SONRASI NAFAKA TARTIŞMALARI: MADDİ ZORLUKLAR VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI ÖNE ÇIKIYOR

Özen, "Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL’ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz’la, Acun Ilıcalı’yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok" diyerek nafakanın gerekliliğine vurgu yaptı.

UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞINA İLİŞKİN NAZAN ÖZEN'DEN AÇIKLAMA: ''ENDİŞELİYİM''

Öte yandan, Nazan Özen, Ufuk Özkan'ın hastalığına da değindi. Özen, Özkan'ın daha önce de defalarca hastaneye yattığını ve tedaviler gördüğünü belirtti. Bu durumun kendisini zorladığını ve çocuğunun geleceği için endişelendiğini dile getirdi.

Tartışmaların ortasında, Ufuk Özkan'ın nafaka açıklamalarına ve eski eşinin tepkisine dair farklı bakış açılarıyla iki taraf arasındaki anlaşmazlığın karmaşıklığı ön plana çıkıyor.