Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı!

Türk rapçi Norm Ender, oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasının ardından gelişen olaylara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı!
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Norm Ender, Karadağlı'ya yöneltilen eleştirilere "ayarsız" olarak nitelediği bir tepki verdi. Ayrıca, bu öfkenin Atatürk'e yapılan saygısızlık gibi konular için gösterilmediğini belirterek eleştirdi. Kendi paylaşımında, bu tepkilerin kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

TAMER KARADAĞLI'NIN ATAMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı! - Resim : 1

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla beraber sosyal medyada geniş yankı buldu. Karadağlı hem tebrik edenlerin hem de eleştirenlerin dikkatini çekti.

Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı! - Resim : 2

Olayın ardından, Karadağlı'nın atamasına yönelik eleştirileri dile getiren bazı medya organlarının bu olayı fırsat bilerek "Devlet tiyatrolarında istifa furyası başladı! Dilekçeler peş peşe verildi" gibi başlıklarla sunmaya başladığı görüldü. Bu yönde yapılan haberlerin hızla yayılmasının ardından rapçi Norm Ender sessiz kalmayarak bu tür eleştirilere tepki gösterdi.

Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı! - Resim : 3

NORM ENDER'DEN TAMER KARADAĞLI'NIN ATAMASINA TEPKİ

Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Norm Ender'den Tamer Karadağlıya destek mesajı! - Resim : 4

Norm Ender, attığı bir tweette, "Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

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# Norm Ender # tamer karadağlı
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