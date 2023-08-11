Tamer Karadağlı'nın yeni mesleğini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! Tamer Karadağlı kimdir?
11 Ağustos Resmi Gazete yayınlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne oyuncu Tamer Karadağlı atandı. Peki Tamer Karadağlı kimdir, yaşı kaç aslen nerelidir? İşte ayrıntılar...
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Bu karar sonrası gözler Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın özel hayatına çevrildi.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.
Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.
TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı.
Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
TAMER KARADAĞLI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa
2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih
2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis
2007 Living & Dying - Duca
2009 Suluboya
2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam
2012 Süper Türk - Ekber
2012Türk Suikastçı Alina
2016 Pamuk Prens - Tamer
2017Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)
2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey
TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk
1999 Babam Olur Musun - Erol
1999Demir Leblebi
2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur
2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan
2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal
2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun
2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)
2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu
2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü
2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk
2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar
2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran
2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)
2007 Doktorlar
2007 Fedai - Emin Bora
2008 Karamel - Çaycı
2008 Kiralık Oda
2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu
2008 Kırmızı Işık - Sunucu
2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)
2009 Ah Kalbim - Kamuran
2009 Altın Kızlar
2011 Adım Bayram Bayram
2012 Acayip Hikayeler - Yakup
2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser
2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi
ALDIĞI ÖDÜLLER
2002 30. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Çocuklar Duymasın
2023 3. Uluslararası Zirve Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Serhat