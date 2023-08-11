Tamer Karadağlı'nın yeni mesleğini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! Tamer Karadağlı kimdir?

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Bu karar sonrası gözler Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın özel hayatına çevrildi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı.

Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

TAMER KARADAĞLI HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2003 Bir Tutam Baharat - Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları - Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca - Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Polis

2007 Living & Dying - Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var - Kaymakam

2012 Süper Türk - Ekber

2012Türk Suikastçı Alina

2016 Pamuk Prens - Tamer

2017Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

2018 Börü - Seslendirme (Mustafa Kemal Atatürk)

2023 Serçenin Gözyaşı - Hakim Bey

TAMER KARADAĞLI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993 Ferhunde Hanımlar - Selçuk

1999 Babam Olur Musun - Erol

1999Demir Leblebi

2000 Şaşıfelek Çıkmazı - Timur

2000 Sarı Evin Esrarı - Doğan

2000 Artık Sevmeyeceğim - Kemal

2001 Nasıl Evde Kaldım - Haldun

2002 En Son Babalar Duyar - Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)

2002-2019 Çocuklar Duymasın - Abidin Haluk Çetinoğlu

2002 Reyting Hamdi - Okul Müdürü

2004-2005 Çocuklar Ne Olacak - Haluk

2004-2006 Yağmur Zamanı - Fırat Çağlar

2006 Hayatım Sana Feda - Levent Başaran

2006 Arka Sokaklar - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)

2007 Doktorlar

2007 Fedai - Emin Bora

2008 Karamel - Çaycı

2008 Kiralık Oda

2008 Son Ağa - Salim Ağa Bağcıoğlu

2008 Kırmızı Işık - Sunucu

2009 Avrupa Yakası - Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)

2009 Ah Kalbim - Kamuran

2009 Altın Kızlar

2011 Adım Bayram Bayram

2012 Acayip Hikayeler - Yakup

2019 Sevdim Seni Bir Kere - Yardımcı Komiser

2021 Savaşçı - Albay Oktay Göktürk/Uzi

ALDIĞI ÖDÜLLER

2002 30. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Çocuklar Duymasın

2023 3. Uluslararası Zirve Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu - Serhat