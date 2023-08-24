23 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 23 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Benim Güzel Ailem , Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

23 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Benim Güzel Ailem, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.