3. Medya Buluşmalar Toplantısı Yapıldı

Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan yayınlara karşı uyarı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile medya temsilcileri bir araya geldi. 3. Medya Buluşmaları toplantısında dezenformasyonla mücadeleye dikkat çekildi.

3. Medya Buluşmalar Toplantısı Yapıldı


Radyo Televizyon Üst Kurulu ile 3. Medya Buluşması İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile medya temsilcileri bir araya geldi.

Buluşmaya Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kamuoyuna doğru haber ulaştırmanın önemini vurguladı.

- Teröre ve terör propagandasına geçit vermeyerek, milli güvenliği ön planda tutan, çocuk, kadın, engelli ve yaşlıları önceleyen yayınları sizlerden bekliyoruz. Formül aslında çok basit. Yasamızın 8. Maddesinde de yayıncılık ilkeleri açıkça ifade ediliyor. Bunların yanında yayıncılık etik ilkelerini hep birlikte imza altına alarak kabul ettik. Bunlara uymak zor değil.



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