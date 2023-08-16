Aboneler gidince Netflix oyunlara umut bağladı! Netflix'teki oyunlar telefonlardan TV'lere geliyor

Netflix abonelerin hızlı düşüşünden sonra Netflix artık oyunlara umut bağladı. Cinsel içerikli oyunları ile de tepki toplayan oyunları artık akıllı TV'lere de sunmak üzere çalışmalara başladı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix, oyunlarını Kanada ve İngiltere'deki televizyonlarda ve bilgisayarlarda test etmeye başladı.

NETFLİX OYUNLARI NE ZAMAN BİLGİSAYARDAN OYNANABİLİR

Dizilerinin oyun hallerini de yapan Netflix şimdi de gözünü bilgisayar oyunlarına dikmiş durumda. Desteklenen tarayıcılar üzerinden önümüzdeki hafta test edilecek oyunlar sayesinde oyun pazarında daha hızlı büyümeyi hedefliyor. TV ve bilgisayarla oyun pazarına giriş yapacak.

Netflix tarafından desteklenen televizyon modelleri ve cihazlar arasında ise Amazon Fire TV, Chromecast özellikli Google TV'ler, LG televizyonları, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung'un akıllı televizyonları ve Walmart ONN yer alıyor. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre ilerleyen dönemde daha fazla model beta sürecine eklenecek.