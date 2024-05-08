Erzincan’ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan “Huzur İçin Erzincan” projesi kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu.

Erzincan’ın 59 köyüne gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

Erzincan Valiliği Sosyal Medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; “ Sizin gözünüz ulağınız olmaya karalıyız. Gece, gündüz, uzak, yakın, yaz, kış demeden. Biz her şeyden önce sizin huzurunuz ve güvenliğiniz için varız. Proje kapsamında Erzincan il merkezine bağlı 59 köyün tamamında gece görüş ve yapay zeka destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. İlçelerde de kurulum devam ediyor.

Teknolojinin tüm imkânları sizin için görevde. Can Erzincan’da asayiş Berkemal” denildi.
Erzincan Merkez Hancı Çiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin yaptığı konuşmasında; “Köyümüze Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatları ile proje kapsamında yıllardır beklediğimiz gece görüş ve yapay zekâ destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. Valimize çok teşekkür ederiz. Malumunuz köylerimizde ki en büyük sıkıntı hayvan hırsızlıklarına karşı büyük bir önlem alınmış oldu. Bundan dolayı köylülerimiz çok memnun ve kendilerini daha iyi güvende hissediyorlar.” dedi.
Saztepe köyü Muhtarı Talat Doğan ise kameraların takılmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek, “Köyümüze giren çıkanı görüyoruz, hırsızlık olayı olduğu zaman onu belirleyebiliyor ve buluyoruz. Yola çıkan hayvanın kime ait olduğunu görüyoruz, çok güzel bir sistem. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.


Uluköy köyü Muhtarı Kenan Okumuş da köye kurulan kamera sistemlerinden dolayı teşekkür ederek, “Köyümüzde ki hayvan hırsızlıklarına karşı alınabilecek tedbirler açısından beklediğimiz bir projeydi. Projeyi tamamladıkları ve köyümüze getirdikleri için Valimiz Hamza Aydoğdu’ya Vali Yardımcımız ve İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’a birlik müdürümüze köyüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

# Erzincan
Çok Okunanlar
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
İstanbul Havalimanı'nda uçak kazası!
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar...
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Öne Çıkanlar Özgür Özel söylem değiştirdi! Şimdi gözler Ekrem İmamoğlu'nda | ULUSAL HABER Özgür Özel söylem değiştirdi! Şimdi gözler Ekrem İmamoğlu'nda | ULUSAL HABER “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans” “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmeleri son şans”