Ali Atay'ın Hastalığı Belli Oldu! İşte Ekranlara Bu Yüzden Ara Verdi

Hazal Kaya ile 2019'da dünyaevine giren ve Fikret Ali ile Leyla Süreyya isimlerini verdikleri iki çocuğu bulunan oyuncu ve yönetmen Ali Atay, geçtiğimiz gün Şişli Belediyesi ile Film Yönetmenleri Derneği’nin ortak projesi ‘Şişli’de Film Perdede, Yönetmen Sahnede’ etkinliğinde sinema seyircisi ile bir araya geldi.

Küratörlüğünü yönetmen Eylem Kaftan’ın yaptığı, City's sinemalarında gerçekleşen söyleşi öncesi Atay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Atay'ın Hastalığı Belli Oldu!

Televizyon ekranlarına ara vermesinin sebebini yaşadığı dağılma sendromuna bağlayan Ali Atay, ekrana iş yapmanın insanı tükettiğini belirterek; "Yalan söylemeyeyim, televizyonda çalışmak zor iş, en son bir tane dizi çektik. Yani 7-24 setteydim, benim bir hayatım ve çocuklarım var, eşim ve ailem var.

Onlara hiç zaman ayıramadım, televizyon gerçek yorucu ve tüketiyor insanı. 150 dakika televizyona bir haftada iş yetiştirmek çok zor. Tükenmişlik sendromu yüzde 100 var. Yani olmaz mı?" diye konuştu.