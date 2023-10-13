Batı Basınının Hamas Yalanları Ortaya Çıkıyor! CNN Muhabiri Yalan Söylediği İçin Özür Diledi

Filistin'in başlattığı direniş sonrası Batı basını, direnişi karalamak için yalan haberler ortaya sürmüştü. CNN Muhabiri Sara Sidner, bu yalanları yaydığı için özür diledi. Paylaştığı haberin teyit edilemediğini itraf eden Sinder, yöneticiler tarafından kandırıldığını belirtti.

CNN Çalışanı Filistin ile İlgili Yalanları Yaydığı İçin Özür Diledi

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığına işaret eden Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim." ifadesini kullandı. Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Kandırıldık Açıklaması Yaptı

Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi. Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.