Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri

1- MADEN (1978) - 7.5 IMDB PUANI

Tarık Akan ve Halil Ergün gibi isimlerle başrolü paylaştığı Maden filminde Cüneyt Arkın; maden ocağındaki kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve sendikayı harekete geçirmeye çalışan bir devrimci olarak sahne alır. Başta kimse mücadelesine destek olmasa da zaman içinde, maden işcilerini örgütlemesini bilir.

2- ALIN YAZISI FİLMİ (1972) – 7.1 IMDB PUANI

Film; Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı, Haydar karakterinin, abisini ve ablasını öldürenlerden intikam almaya çalışmasını konu edinmektedir.

3- ÖĞRETMEN KEMAL (1981) – 7.1 IMDB PUANI

Kemal; Bir öğretmen olarak fakir bir köyde göreve başlar. Göreve başladığı köyde yeni bir okul yapmak ve çocukları okula getirtmek için köy muhtarıyla bir mücadeleye eder. Kemal öğretmen köyün fakir halkıyla birlikte cehalete karşı mücadele etmeye başlar.

4- VATANDAŞ RIZA (1979) – 7 IMDB PUANI

Cüneyt Arkın'ın yönetmenliğini yaptığı Vatandaş Rıza filmi; Rıza'nın fakir ailesinin gecekondu evinin yıkılmasıyla birlikte mücadelesi başlar. Evlerini yıktıran kişinin zengin birinin çocuğu olması, Rıza'nın mücadelesinin, kapitalizme karşı olduğu bir filmdir.

5- PANZEHİR - (2014) – 6.9 IMDB PUANI

Yeraltı dünyasında uzun yıllar boyunca karanlık işlere uğraşan bir tetikçi ve ihanete uğradığı manevi babasının hikâyesini konu almaktadır.

6- ÜÇ KAĞITÇİLAR (1975) – 6.9 IMDB PUANİ

Hapisten yeni çıkan, üç arkadaş artık suç işlemeyeceklerine dair söz vermiştir. Ancak kendilerini bir soygun planı yapmaktan da geri duramazlar ve birbirinden habersiz aynı soygun planını yaparlar.

7- SİLAHLI PAŞAZADE (1967) – 5.7 IMDB PUANI

Murat Paşa, verdiği ağır cezalarla tanınan bir memurdur. Huzuruna çıkarılan şoförü Yunus, paşanın hizmetkarıyla evlenmek ister ancak bu yüzden sevdiği kadınla birlikte hapse atılır. Birçok kişi affetmesini söylese de onlar da cezalandırılır. Ceza alanlardan birinin intikamı büyük olur.

8- MALKAÇOĞLU (1966) - 6.5 IMDB PUANI

Osmanlı'daki ünlü halk kahramanı Malkoçoğlu'nun maceraları anlatılmaktadır.

9- KANUNUN GÜCÜ (1979) - 6.6 IMDB PUANI

Film, polis memuru Ahmet'in, İstanbul'daki uyuşturucu, kaçakçılık ve kumar piyasasını ele geçiren Sungur ile olan mücadelesini konu alıyor.

10- ÖLÜME KADAR (1965) – 6.1 IMDB PUANI

Cüneyt Arkın başrolünde oynadığı filmde Filiz Akın'a yani Hülya'ya aşık olan iki erkekten biridir ve Hülya'yı Yılmaz'la görmeyi asla istemez ve bunun için mücadele eder.