Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri

Cüneyt Arkın filmleri Yeşilçam'ın en çok izlenen artistlerindendir. Sinemanın en önemli jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın en iyi filmleri nelerdir, hangilerini mutlaka izlemelisiniz? Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olan, yüzlerce filmde oynayan Cüneyt Arkın'ın en çok izlenen filmleri...

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri
Süleyman Daban Süleyman Daban
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1- MADEN (1978) - 7.5 IMDB PUANI

Tarık Akan ve Halil Ergün gibi isimlerle başrolü paylaştığı Maden filminde Cüneyt Arkın; maden ocağındaki kötü çalışma koşullarına karşı işçileri ve sendikayı harekete geçirmeye çalışan bir devrimci olarak sahne alır. Başta kimse mücadelesine destek olmasa da zaman içinde, maden işcilerini örgütlemesini bilir.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 1

2- ALIN YAZISI FİLMİ (1972) – 7.1 IMDB PUANI

Film; Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı, Haydar karakterinin, abisini ve ablasını öldürenlerden intikam almaya çalışmasını konu edinmektedir.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 2

3- ÖĞRETMEN KEMAL (1981) – 7.1 IMDB PUANI

Kemal; Bir öğretmen olarak fakir bir köyde göreve başlar. Göreve başladığı köyde yeni bir okul yapmak ve çocukları okula getirtmek için köy muhtarıyla bir mücadeleye eder. Kemal öğretmen köyün fakir halkıyla birlikte cehalete karşı mücadele etmeye başlar.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 3

4- VATANDAŞ RIZA (1979) – 7 IMDB PUANI

Cüneyt Arkın'ın yönetmenliğini yaptığı Vatandaş Rıza filmi; Rıza'nın fakir ailesinin gecekondu evinin yıkılmasıyla birlikte mücadelesi başlar. Evlerini yıktıran kişinin zengin birinin çocuğu olması, Rıza'nın mücadelesinin, kapitalizme karşı olduğu bir filmdir.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 4

5- PANZEHİR - (2014) – 6.9 IMDB PUANI

Yeraltı dünyasında uzun yıllar boyunca karanlık işlere uğraşan bir tetikçi ve ihanete uğradığı manevi babasının hikâyesini konu almaktadır.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 5

6- ÜÇ KAĞITÇİLAR (1975) – 6.9 IMDB PUANİ

Hapisten yeni çıkan, üç arkadaş artık suç işlemeyeceklerine dair söz vermiştir. Ancak kendilerini bir soygun planı yapmaktan da geri duramazlar ve birbirinden habersiz aynı soygun planını yaparlar.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 6

7- SİLAHLI PAŞAZADE (1967) – 5.7 IMDB PUANI

Murat Paşa, verdiği ağır cezalarla tanınan bir memurdur. Huzuruna çıkarılan şoförü Yunus, paşanın hizmetkarıyla evlenmek ister ancak bu yüzden sevdiği kadınla birlikte hapse atılır. Birçok kişi affetmesini söylese de onlar da cezalandırılır. Ceza alanlardan birinin intikamı büyük olur.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 7

8- MALKAÇOĞLU (1966) - 6.5 IMDB PUANI

Osmanlı'daki ünlü halk kahramanı Malkoçoğlu'nun maceraları anlatılmaktadır.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 8

9- KANUNUN GÜCÜ (1979) - 6.6 IMDB PUANI

Film, polis memuru Ahmet'in, İstanbul'daki uyuşturucu, kaçakçılık ve kumar piyasasını ele geçiren Sungur ile olan mücadelesini konu alıyor.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 9

10- ÖLÜME KADAR (1965) – 6.1 IMDB PUANI

Cüneyt Arkın başrolünde oynadığı filmde Filiz Akın'a yani Hülya'ya aşık olan iki erkekten biridir ve Hülya'yı Yılmaz'la görmeyi asla istemez ve bunun için mücadele eder.

Cüneyt Arkın izlenmesi gereken filmleri: IMDb puanına göre Cüneyt Arkın filmleri - Resim : 10

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