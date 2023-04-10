Halk TV'den İsmail Saymaz açıklaması

İsmail Saymaz, Halk TV ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Saymaz'ın açıklaması üzerine Halk TV'de konuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Halk TV açıklamasında, "Saymaz, Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin açıklaması şu şekilde:

Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV Ailesi’nden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp Ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik.

Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti.

Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.