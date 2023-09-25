Hamdi Alkan'dan Emeklilik Maaşı İsyanı!

Başarılı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan geçtiğimiz aylarda EYT'den emekli oldu. 7 bin 600 TL maaş aldığını ifade eden Alkan, 40 yıldır sanata hizmet ettiğini ancak benzin parasına zor yettiğini söyleyerek isyan etti.

EYT ile emekli olan Emre Altuğ, Ebru Şallı ve Cem Yılmaz gibi Hamdi Alkan'da emekli oldu ancak 7 bin 600 TL olan emekli maaşının yetmediğini dile getirdi.

"40 Hizmet Ediyoruz Ama Öyle Uygun Gördüler"

Show TV ekranlarında yayınlana 'Bu Sabah' programına yaptığı açıklamada EYT ile emekli olduğunu söyleyen Alkan, "7600 TL maaş alıyorum. 40 yıldır sanata hizmet ediyoruz ama öyle. Öyle uygun gördüler, bunlar üzücü şeyler. Artık bir depo yakıtın bilmem kaç liraya dolduğu yerde..." ifadelerini kullandı.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN AÇIKLAMA: HAMDİ BENİM ESKİ EŞİM OLARAK ANILIYOR BAŞARILARIYLA DEĞİL

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Selen Görgüzel, yorumculuk yaptığı programda usta sanatçı için "Koskoca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış programlar yapmış, Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış bir adamın Selen Görgüzel'in eski eşi olarak anılması beni çok üzüyor. İnşallah Hamdi Alkan'ı bunda sonra projeleri, yaptığı işler ve aldığı ödüllerle programımıza haber olur. Ben de onu gururla sunarım" demişti.