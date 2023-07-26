Kim Milyoner Olmak İster' damga vuran Atatürk sorusu! Sunucu Kenan İmirzalioglu ağzı açık izledi!

Kim Milyoner Olmak İster ekranlarında bu akşam inanılmaz bir an yaşandı! İzmir'den yarışmaya katılan Aslı Çisem Sabuncuoğlu 4. soruda elendi. Sorulan soru ise her Türk gencinin bilmesi gereken bir soruydu. Elendikten sonra üzgün olduğunu belirten yarışmacı ise salondaki herkesi şok etti. Yanılmasının sebebi ise şöyle açıkladı.

ATATÜRK HANGİ YIL CUMHURBAŞKANI OLDU? SORUSUNU BİLEMEDİ!

4. soruya kadar gelen genç yarışmacı "Mustafa Kemal Atatürk hangi yıl Cumhurbaşkanı olmuştur?" sorusunun cevabını bilemedi. 1930 şıkkını seçen yarışmacı elendi. 18 yaşındaki bir Türk gencinin Cumhuriyetin kuruluş yılını bilememesi ise salondakileri şaşkına çevirdi. Atatürk ilk Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyetin kurulduğu yıl olan 1923 yılında göreve başladı.

ATATÜRK SORUSUNU YANLIŞ BİLDİĞİNE ÇOK ÜZÜLDÜ

Yarışmacı Çisem elendikten sonra çok üzüldü. "Kendime yakıştırdığım bir cevap veremedim. Özellikle atatürk'ün sorusunu bilememeyi kendime hiç yakıştıramadım." sözlerini söyledi. O anlar ise kameralara şöyle yansıdı: