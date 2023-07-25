Yazın gözde dizisi Ruhun Duymaz oyuncuları ve karakterleri kim? Ruhun Duymaz dizisinin konusu nedir?

FOX TV’nin yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosu merak ediliyor. Ruhun Duymaz dizisinin yaz dizisi olacağı planlanıyor. Ruhun Duymaz dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Ruhun Duymaz oyuncuları kimdir? İşte Ruhun Duymaz hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği , yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı “Ruhun Duymaz” dizisi yakında FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki ama Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları kim?

RUHUN DUYMAZ OYUNCU KADROSU

Ruhun Duymaz dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Ruhun Duymaz oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında; Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru yer alıyor.