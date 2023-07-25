İlk bölümüyle rekor kıran Ruhun Duymaz dizisine beğeni yağdı! Ruhun Duymaz 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. İkinci fragmanda dizinin bir 2. bölüm tarihi verildi. Ruhun Duymaz dizisinin yeni bölümü 31 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin özeti en kısa sürede bu sayfaya eklenecek, lütfen takipte kalın. Son bölümde neler yaşandı?

O3 Medya tarafından Fox TV ekranları için hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın yanısıra Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir.

Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ 2.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN