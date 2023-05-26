Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle YouTube

Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 143. bölümü izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle YouTube
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Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle YouTube - Resim : 1

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 26 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da yayınlanan 143. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle YouTube - Resim : 2

Kadın yarışmacılar: Sibel, Büşra, Cansel, Elif, Şeyda, Tuğçe, Tuba, Yaren, Buse

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 143. bölüm izle YouTube - Resim : 3

Erkek yarışmacılar: Ahmet, Bilek, Kerem, Ozan, Burak, Oğulcan, Sedat, M. Burak, Çağrı

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Aldatmak 32. bölüm Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. bölüm Gülcemal 8. bölüm Çöp Adam 22. bölüm
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