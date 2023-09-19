Merve Kayaalp kimdir? Merve Kayaalp neden öldü?

Ünü oyuncu Merve Kayaalp, babasının ruhsatlı silahlı ile intihar etmesi, tüm sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğdu. Merve Kayaalp'in neden intihar ettiği ise herkes tarafından merak edilen bir konu. Peki Merve Kayaalp kimdir? Neden intihar etti?

MERVE KAYAALP KİMDİR?

36 yaşında olan ünlü oyuncu Merve Kayaalp, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.

MERVE KAYAALP HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

MERVE KAYAALP NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oyuncunun neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.