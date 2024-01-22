Netflix'in gizemli dizisi Kübra'nın 2. sezonu var mı? Kübra dizisi devam edecek mi?

Netflix Kübra dizisi uyarlama bir dizidir. Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Kübra dizisi Beyoğlu, Karaköy, Taksim, Balat, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi yerlerde çekildi. 18 Ocak günü yayınlanan dizi adeta rekor kırdı. Netflix'te yayınlanan Türk dizileri arasında rekora koşan Kübra dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak edildi.

KÜBRA DİZİSİ İKİNCİ SEZON VAR MI?

Dizi, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi harika oyuncular yer aldı. Dizi Gökhan'ın hayatını değiştiren mesajların başında ise 'Kübra' adlı bir hesaptan ona gelen ilk mesaj oluyor: "Sen farklısın!" Fragmanlarda da görmüşsünüzdür zaten, bu mesajdan sonra Gökhan kendini aniden 'karanlık ve aydınlık için savaşanlar' arasında bir tarafta buluyor. Dram ve gerilim konulu olan dizinin senaristliğini Yağmur ve Durul Tayland yaptı. Dizinin ikinci sezonu Netflix tarafından onaylandı.