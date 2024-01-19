Kübra dizisindeki 'Soul Touch' uygulaması gerçek mi? Uygulama ne için kullanılıyor?

Afiş Kum'un Kübra kitabından uyarlanan ve Netflix'te yayınlanan Kübra adlı dizi de Soul Touch adlı bir uygulamadan bahsedildi. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Gökhan karakterinin kullandığı Soul Touch uygulaması ise izleyiciler tarafından merak edildi. Gerçekte bu uygulamanın var olup olmadığı Gökhan karakterinin Allah'la konuşup konuşmadığı araştırıldı.

KÜBRA DİZİSİNDEKİ SOUL TOUCH ADLI UYGULAMA GERÇEK Mİ?

Uygulama gerçek değil. Dizi başlarken olayların ve unsurların hayal ürünü olduğu distopik ve dini bir dizi olduğu vurgusu yapılıyor. Dizi de yer alan Soul Touch uygulmasından Gökhan adlı karakter, askerdeyken yaşadığı felaket sonrası dine yöneliyor. "Bu vücudun, bu varlığın bir özelliği olmalı.

Ben dediğim şeyin ben olmasının bir anlamı olmalı" felsefesinde olan Gökhan Şahinoğlu bir imalat atölyesinde çalışıyor.

Ustasının gözbebeği olan Gökhan kalan zamanını halı saha maçları ile bir küsüp bir barıştığı kız arkadaşı arasında paylaştırıyor. Mahallesinde saygılı, inançlı ve olgun bir genç olarak biliniyor. Bir gün telefonuna bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcının mesajı düşüyor.

UYGULAMA NİÇİN KULLANILIYOR?

Sanal dini sohbet için kullanılan uygulama da özel konuşma alanı da var. Burada kişiler dini bilgilerini birbiriyle paylaşıyor.