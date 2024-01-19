Kübra dizisi nerede çekiliyor? Kübra dizisi hangi kitabın uyarlaması?

Netflix'in uzun süredir merakla ve heyecanla beklenen yeni dizisi Kübra yayın hayatına başladı. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kübra dizisinde en çok merak edilen ise İstanbul'da nereler de çekildiği oldu. Seyirciler Gökhan karakterin gezdiği sokakları arattı. Kübra dizisinin başrolünde ise birçok Netflix dizisinde yer almış Çağatay Ulusoy ve son dönemlerin başarılı ismi Aslıhan Malbora var. Ayrıca Kübra dizisinin diğer başarılı oyuncu kadrosunda bulunan isimler Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

KÜBRA DİZİSİ İSTANBUL'DA NERELERDE ÇEKİLMİŞ?

Dizinin çekim mekanları arasında, Beyoğlu, Karaköy, Taksim, Balat, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi yerler bulunuyor. Dizinin çekimleri hem açık hem de kapalı mekanlarda yapılıyor.

KÜBRA DİZİ HANGİ KİTABIN UYARLAMASIDIR?

Kübra dizisi kitap uyarlamasıdır. Orijinal bir senaryo olmayan Kübra dizisi Afşin Kum'un aynı adlı kitabından senaryolaştırıldı. Kübra dizisi konusu ise kendi halinde yaşayan, genç ve mütevazı bir adam olan Gökhan'ın, telefonuna birtakım gizemli mesajların gelmesi sonucu hayatının değişmesini ve kendini beklemediği olayların içinde bulmasını.