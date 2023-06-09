Örümcek Adam piyasadan çekildi! Tom Holland oyunculuğu mu bıraktı?

27 yaşındaki Tom Holland kariyerinin en büyük çıkışını Örümcek Adam: Eve dönüş filmiyle yakaladı. Adını başarıyla duyurduktan sonra Tom Holland filmlerin aranan yüzü oldu. Son olarak ise psikolojik gerilim olan The Crowded Room adlı projede yer aldı. Yoğun ve gerilimli bir çekim süreci geçiren oyuncu bunu röportajlarında sıklıkla dile getirdi.

Son olarak ise oyuncunun dizinin çekimi sırasında panik atak geçirdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine açıklama yapmaktan çekinen Tom Holland dün radikal bir karar aldı.

TOM HOLLAND OYUNCULUĞU MU BIRAKTI?

1979 yıllarında geçen The Crowded Room dizide Danny Sullivan adlı sorunlu bir genci oynayan Tom Holland, "Bu karakteri oynama fikri beni gerçekten çok korkuttu ve benim için bu gerçekten iyi bir şey" açıklamasında bulundu.

Ardından çok baskılı bir süreç geçiren Holland yaşadığı zor anları şu sözlerle ifade ederek ara verdiğini duyurdu:

"Kesinlikle zor bir dönemdi. Daha önce kesinlikle hiç deneyimlemediğim bazı duyguları keşfediyorduk. Bunun da ötesinde, herhangi bir film setinde yaşanan günlük sorunlarla uğraşan bir yapımcı olmak ekstra bir baskı yarattı. Gerçekten keyif aldım, yapımcı olmanın öğrenme eğrisini sevdim. Zor işlere yabancı değilim. Ama yine de dizi beni gerçekten mahvetti. Şimdi bir yıl ara veriyorum ve bu da dizinin bu kadar zor olmasının bir sonucu."