Salih Bademci ekranlara yeni dizi ile geri dönüyor! Dilek Taşı konusu nedir?

Eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Dilek Taşı dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

BAŞARILI OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKEN DİLEK TAŞI DİZİSİ

Kanal D ekranlarında Eylül ayında başlaması beklenen Dilek Taşı dizisi, başrollerinde usta oyunculardan Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın olması bekleniyor. Dizide ayrıca Teoman Kumbaracıbaşı, Özge Özberk, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Perihan Savaş gibi deneyimli oyuncular yer alacak.

1980'Lİ YILLARDA GEÇEN ETKİLEYİCİ BİR HİKAYE

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen etkileyici bir hikayeyi anlatıyor. Dizi, Ayasofya'daki bir dilek taşıyla başlayacak ve izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

SALİH BADEMCİ'NİN CANLANDIRACAĞI MUSTAFA KARAKTERİ

Dizide, Salih Bademci'nin canlandırdığı Mustafa karakteri önemli bir yer tutuyor. Mustafa, idamla yargılandıktan sonra kızı Cemre'yi, ailesi tarafından Rona ailesine evlatlık olarak verilecek. Rona ailesi etkili ve varlıklı bir aile olarak dikkat çekecek.

OZAN DOLUNAY VE HAZAL SUBAŞI

Ozan Dolunay, Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Figen karakterinin sözlüsü Kenan karakterine hayat verecek. Figen, minibüs şoförlüğü yapan Kenan ile ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekecek.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ BENZERİ ETKİLEYİCİ SUNUM

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen hikayesi ve etkileyici anlatımıyla izleyicilere Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisini hatırlatacak. Dizi, zamanın ruhunu başarıyla yansıtarak döneme ait nostaljik bir atmosfer sunacak.

YENİ SEZONDA EN İDDİALI YAPIMLARDAN BİRİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan Dilek Taşı dizisi, yeni sezonda en iddialı yapımlardan biri olmaya aday. Usta oyuncuların performansı ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Eylül ayında ekrana gelmesiyle merakla beklenen Dilek Taşı dizisini izleyiciler sabırsızlıkla bekliyor.