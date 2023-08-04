Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezonda olacak isimler kimler?

ATV ekranlarının sevilen yapımı Kardeşlerim dizisinin yeni sezonuna onay verildi! Bu haberimizde Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt bulacağız.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Sinem Kotil, Dilara Sümbül, Özge Akdeniz, Enes Demirkapı, Elif Ulusoy, Yaren Yapıcı gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

SEZON FİNALİ

Dizi, cumartesi günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Senarist koltuğunda Gül Abus Semerci'nin yer aldığı "Kardeşlerim" dizisi, 10 Haziran 2023 cumartesi günü 3. sezon finali yapmıştı.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Kardeşlerim dizisi 4. sezonunun ise 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 95. bölümü ile tekrardan izleyicilerle buluşması bekleniyor. Kardeşlerim dizisi, heyecan dolu yeni sezonuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

YENİ SEZONDA OLACAK İSİMLER

Kardeşlerim dizisi İspanya Şili Cezayir gibi ülkeler ile dünya piyasasına giriş yapmıştır. Annelerini ve babalarını kaybeden kardeşlerin yaşadıkları acı ve mutlu olayları konu alan dizi 4. sezonu için ATV yönetimi ve yapımı şirketi ile sözleşme imzaladı.

Oyuncular arasındaki ilk sözleşme de dizide Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete ile yapıldı. Uzun yıllar dizinin devam etmesini isteyen ATV yönetimi oyuncularla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Resmi açıklamalar yapıldıkça bilgiler güncellenecektir. Takipte kalın!