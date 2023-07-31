Aile dizisi ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya 2. sezonda yer alacak mı?

Aile dizisi 13. bölümünde sezon finali yapmıştı. Peki, Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Gözler Aile dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi 30 Mayıs tarihinde sezon finali yapmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN SET KURALI: OĞLU KURT EFE İÇİN ÖZEL DÜZENLEME!

Kıvanç Tatlıtuğ, aile dizisindeki başrolüne ek olarak oğlu Kurt Efe için set kuralları koydu. Yaz tatilini eşi Başak Dizer ve oğluyla birlikte Yalıkavak'ta geçiren ünlü oyuncu, çekimlere başlamadan önce yapımcılara taleplerini iletti. Set saatleri için düzenleme isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, 1.5 yaşında olan oğlu Efe'nin her anına tanık olabilmek için çalışma süresini 8 saatten fazla tutmama kararı aldı.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÇEKİMLER BAŞLADI MI?

Heyecan dolu bölümleriyle ayrı bir atmosfer yaratan Aile'nin yeni sezonu Eylül'de başlayacak yeni maceralar için geri sayım başladı. Aile dizisinin çekimleri Ağustos'ta başlıyor!

KIVANÇ TATLITUĞ VE SERENAY SARIKAYA YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yeni sezonda devam edecek! Diğer oyuncular içinde durum aynı şekilde gözüküyor. Tabii ki her zaman değişiklikler olabilir. Olduğu zaman yine buradan bilgilendirme yapılacaktır . Takipte kalın.