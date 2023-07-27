Siroz Hastası Ufuk Özkan'ın film kadrosundan çıkarılması gündem oldu!

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde siroz olduğunu açıkladı. Acil karaciğer nakli gereken Ufuk Özkan'a bir şokta Öğretmen isimli komedi filmi kadrosundan çıkarılması ile geldi. Kadro olmasına kesin gözüyle bakılan usta oyuncunun kadroda olmadığı belirtildi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 (48 yaşında) Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Çerkes asıllı olan usta oyuncu Almanya'da büyümüştür. Samsun Belediye Ortaokulu mezunu olmasının ardından 2001 yılında ise Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Geniş Aile dizisinde Cevahir-Cevo karakterini canlandıran oyuncu izleyicinin büyük takdirini toplamıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Özkan'ın, Eren adında bir oğlu vardır.