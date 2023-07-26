Çok Güzel Hareketler 2'nin usta oyuncuları Ali Cabbar şarkısı ile dalga geçtiler! Kimdir bu oyuncular?

Çok Güzel Hareketler 2'nin usta oyuncuları bir sevda ve şehitlik türküsünü ayaklar altına aldılar. Türkiye'nin tepkisini çeken paylaşım sonrası herkesin gözü paylaşıma döndü.

Çok Güzel Hareketler 2'nin usta oyuncuları Batuhan Soyaslan, Hilmi Deler ve Metin Pıhlıs sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden dalga geçtikleri bir video yayınladılar. Peki kimdir bu oyuncular?

BATUHAN SOYASLAN KİMDİR?

Batuhan Soyaslan, 25 Mayıs 1992 tarihinde, İstanbul ili Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mevlana İlk Okulu ve orta okulunun ardından, liseyi Şişli Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

Oyunculuk hayatına ise 13 yaşında lise bir öğrencisi iken başlamıştır. Üniversitede lisans bölümü olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğini bitirmiştir.

Oyunculuk ve tiyatro kariyerini alaylı olarak tanımlayan oyuncu, tiyatronun hayatının anlamı olduğunu söylemiştir. 2019 yılında ise BKM Mutfak’a gelen oyuncu, hayallerindeki yerde olduğunu söylemiştir.

HİLMİ DELER KİMDİR?

Hilmi Deler, 16 Nisan 1994 tarihinde Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi Ekonometri Mezunuolan Deler, 2010-2012 tarihlerinde temel oyunculuk ve tiyatro eğitimleri almıştır. Zoru seven oyuncu, çevresindekilerin yapamazsın dediği her şeyi başaran bir karakter olarak biliniyor.

Ekonometri lisans bölümü okumasına rağmen dört yıl boyunca Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Kulübünde (DÜŞET) çeşitli oyunların hazırlanmasında ve sunulmasında işin mutfak kısmında yer almıştır. Lisans eğitiminin bitiminde TV programına internet üzerinden başvurdum ve kısa filmlerde oynamıştır. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak’la yolları kesişen oyuncu yıllardır gündemden düşmeyen Çok Güzel Hareketler 2'de kariyerine devam etmektedir.

METİN PIHLIS KİMDİR?

Metin Pıhlıs, 29 Şubat 1992 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Pıhlıs, liseyi Antalya’da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde okumuş ardından Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde konservatuvarı okumuştur. Eğitim hayatını tamamlayan Pıhlıs, ardından BKM'nin Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna seçilmiştir.