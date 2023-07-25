Cennet Mahallesi'nin organizatör Rıza'sının son hali şaşırttı! Cennet Mahallesi Rıza'sı Levent Tülek kimdir?

Cennet Mahallesi dizisinin Şipşak Rıza isimli karakterin sahibi Levent Tülek'in hayat öyküsünü sizler için derledik. Dizi de organizatörlük yaparak geçimini sağlayan ve hafızalara yerleşen Rıza karakterinin kahramanı Levent Tülek yıllar sonra ortaya çıktı. Özkan Uğur'un cenazesinde görüntülenen Tülek'i hayranları tanımakta güçlük çekti.

(Cennet Mahallesi Şipşak Rıza Rolünde Levent Tülek)

CENNET MAHALLESİ'NİN RIZASI LEVENT TÜLEK KİMDİR?

Levent Tülek, 28 Ağustos 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tülek kendisiyle beraber dört kardeşe sahiptir.

Memur çocuğu olan Tülek, ilkokulu İzmit’de okumuştur. Fenerbahçe Lisesi‘nde okurken tiyatro kulübüne giren usta oyuncunun kaderi bu kulüpte değişti.

Fenerbahçe Lisesi’nden mezun oldu ve üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı ve Açık Öğretim Üniversitelerinde devam etti. Ama üniversite yıllarında düzenli bir öğrencilik gerçekleştiremedi.

(Sol baştan Levent Tüfek, orta Özkan Uğur ve sağ baştan Alişan)

Levent Tülek'in oyunculuk ve tiyatro deneyimi ise 1979 yılında Kadıköy'de başladı. Daha sonra sırası ile İAST, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Tiyatora, Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, İstanbul Komedi Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları onun evi haline geldi.

1996 yılında kendine adına kurduğu ve kendinin yazdığı ve oynadığı oyunları içeren bir tiyatroyu İstanbul Anadolu yakasında faaliyete soktu.

(Levent Tülek'in şaşırtan son hali)

Profesyonel yazarlık deneyimi ise 1983 yılına dayanmaktadır. Usta bir yazar olan Tülek, TRT'nin çeşitli metinlerini yazdı ve seslendirdi.

Yüzlerce tiyatro oyunu, onlarca dizi ve birçok filmde rol alan usta oyuncu Özkan Uğur ile birlikte oynadığı 2004 – 2007 yılları arasında çekimleri yapılan Cennet Mahallesi isimli dizinin Şipşak Rızası olarak akıllara kazınmıştır.