Ünlü Rock şarkıcısı Özlem Tekin kayboldu! Çiftliğine zincir vuran Özlem Tekin kimdir?

2016 yılında İstanbul'dan ayrılan ve Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen ünlü Rock şarkıcı Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. Ancak iddialara göre Özlem Tekin son bir kaç aydır ortadan kayboldu. Uzun bir süredir çiftliğinin kapısına kilit vurduğu anlaşılan Tekin’in şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Komşularının da nerede olduğunu bilmediği Özle Tekin hayranlarını korkuttu. Sosyal medyada gündem olan Özlem Tekin'in ortadan kayboluşu özel hayatını merak ettirdi.

ÖZLEM TEKİN KİMDİR?

18 Kasım 1971 yılında Kaliforniya'da doğdu. ABD vatandaşıdır. Babası dilbilimci ve Türkolog Talat Tekin'in Berkeley Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olması nedeniyle Özlem Tekin uzun bir süre ABD'de kaldı.

İlkokul döneminde Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tekin, İlk öğretimi Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Piyano dersleri aldı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1992 yılında mezun olduktan sonra Şebnem Ferah ve Ebru Bank (Eroğlu) tarafından Bursa'da temelleri atılan Volvox grubunda solist ve klavyeci oldu.

1994 yılında ise ilk solo çalışmalarına başlayan Tekin, 1995 yılının Aralık ayında solo albümü Kime Ne?'yi çıkarmıştır. İkinci albümü Öz'ün ardından sanatçı Laubali ve Tek Başıma albümlerini yayınladı.

Mucizeler Komedisi adlı müzikli tiyatro oyununda yer alan şarkıcı 2005 yılında 109876543210 isimli albümünü piyasaya çıkardı.

2006 yılında Cem Yılmaz ile başrolünü paylaştığı Hokkabaz adlı sinema filminde yer aldı. 2006 yılı başında yönetmenliğini Kartal Çidamlı'nın gerçekleştirdiği, başrolünü Burhan Öcal ile paylaştığı Maçolar adlı dizide rol aldı.

8 Ağustos 2008 tarihinde Cem Öcal ile evlendi. 29 Nisan 2010 tarihinde Bana Bi' Şey Olmaz adlı albümünü çıkardı.

Dağları Deldim şarkısıyla hafızalara kazındı. Türk Rock kadın yıldızları arasında parladı. 1993 ve 2010 yılları arası oldukça meşhurdu.