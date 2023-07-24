Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin Tuğçe’si Çağla Boz kimdir? Çağla Boz kaç yaşındadır?

Roman uyarlaması olan Kemdi Düşen Ağlamaz dizisi yaz aylarında en çok tutulan dizi oldu. Dizi de efsane isimlerin yanı sıra genç oyuncularda yer aldı. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde en çok dikkat çeken oyunculardan biri ise Tuğçe karakteri oldu. Çağla Boz’un oynadığı Tuğçe dizi de insanların sırlarını ortaya çıkarmayı seven bir karakterdir.

Özellikle dizi baş kahraman olan Alize karakterinin kendisinden baskın olmasını sevmez. Bu yüzden onunla ilgili her durumu açığa çıkarmak ister. Tuğçe karakteriyle ekranlara gelen Çağla Boz’a dair her şey merak edildi.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ’IN TUĞÇE’Sİ ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 yılında Balıkesir’de doğan Çağla Boz, sektöre manken olarak başladı. Güzel fiziği sayesinde mankenlikte ilk sıralarda tercih edilen Boz, daha sonra 2022 yılında Aynasız Haluk adlı filmde oyunculuk deneyimi elde etti.

Çağla Boz, akabinde mankenliği bırakarak oyunculuğa yöneldi. İkinci oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yer alan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yakaladı.

Genç yaşına rağmen yıldızı birden parladı. Sosyal medyada da çok konuşulan isimler arasında yer alan Çağla Boz’un soy adı kafaları karıştırdı.

GENÇ OYUNCUNUN SOY ADI KAFA KARIŞTIRDI!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çağla Boz’un Alina Boz ya da Murat Boz’la akraba olduğunu iddia etti. Soy adı benzerliğinden ortaya atılan bu iddianın doğruluğu bilinmiyor. Ancak aynı durum Alina Boz ünlü olduğunda da ortaya atılmıştı.