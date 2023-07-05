Kendi Düşen Ağlamaz'ın Serkan'ı Enes Koçak soylu aileden mi geliyor? Enes Koçak kimdir?

Bu yıl büyük bir değişime giden TRT 1 yaz dizilerine önem vermeye başladı. Bunlardan biri de Kendi Düşen Ağlamaz oldu. Kitap uyarlaması olan dizide Serkan karakterini oynayan Enes Koçak izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle bazı hayranları genç oyuncunun soyadına taktı. Koçak soyadına sahip olan genç oyuncunun Koçak ailesinden gelip gelmediğini merak etti.

Altın ev gümüş piyasasının önde gelen varlıklı ailelerinden olan Koçak ailesi ve genç oyuncu arasındaki soyadı benzerliğine dair kesin bir bilgi bulunmamakta.

PEKİ KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'IN SERKAN'I ENES KOÇAK KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 yılında Miss Mr Model yarışmasında birinci olarak adını başarıyla duyurdu.

Fiziğiyle dikkat çeken Enes Koçak'ın genç yaşına rağmen başarıyı hızla yakalaması taktir edildi.

Aynı zamanda oyunculuk dersleri de alan Enes Koçak ilk kez Haki daha sonra Kraliçe dizsinde ekranlara geldi.

Ancak ilk başrolünü ise TRT projesi olan uyarlama Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yakaladı.

Sosyal medya hesabında günden güne takipçisi artan Enes Koçak, sosyal medyada soyadıyla gündem olmuştu.

Soyadının sırrına dair henüz bir açıklama gelmedi.