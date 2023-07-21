Hikayesiyle yüreklere dokunan Ali Cabbar neden öldü? Ali Cabbar kimdir?

Son günlerde sosyal medyada popüler olan isimlerden biri olan Ali Cabbar hikayesiyle herkesi ağlattı. Emir Can İğrek'in bahsettiği Ali Cabbar'ın ölümü yüreklere oturdu. Peki Ali Cabbar neden öldü? Ali Cabbar kimdir? İşte trend olan hikayeye dair bilinmesi gerekenler...

Hikayesiyle yüreklere dokunan Ali Cabbar neden öldü? Ali Cabbar kimdir?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Genç şarkıcı Emir Can İğrek'in Parti İptal albümünde yer alan Ali Cabbarr, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Merakla araştırılan Ali Cabbar'ın hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri olan Ali Cabbar'ın gerçekte kim olduğuysa merakla araştırıldı. 

Sevdiğini kaybeden bir gırnatacı olan Ali Cabbar'ın acıklı hikayesi ise yüreklerde yer edindi. Her kesimden insanın kendini içinde bulduğu Ali Cabbar'ın hayatını araştırdık. 

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Ali Cabbar kimdir

ALİ CABBAR KİMDİR VE GERÇEKTE VAR MI?

Ali Cabbar, Emir Can İğrek'in bir şarkısında geçen hayali bir adamdır. Yaşadığı acıklı aşk hikayesinde herkes kendinden bir parça buldu. Şarkıda Ali Cabbar, bir gırnatacı olarak geçiyor. Parasını klarnet çalarak kazanan Ali Cabbar, köyden bir kızı çok seviyor. 

Ali Cabbar neden öldü

Ancak bir gün gittiği bir düğünde gelinin sevdiği kız olduğunu görmesine rağmen ekmek parası kazanmak için klarnetini çalıyor. Bu durum çok zoruna gidiyor. Kalkıp asker oluyor. Askerlik vazifesi için köyden ayrılan Ali Cabbar'ın 6 ay sonra cenazesi geliyor. 

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Ali Cabbar neden öldü

ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla ali cabbar
Yükün’ almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider ali cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkısı

Emir Can İğrek'in hayal dünyasında yer alan Ali Cabbar ve acı bir aşk dolu hikayesi Yaklaşık bir kaç gündür tüm Türkiye'nin bağrına oturdu. 

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