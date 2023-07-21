Nusret’in İstanbul Havalimanı’ndaki hayali gerçek oldu! Nusret kimdir ve nasıl ünlü oldu?

Nusret Gökçe, açtığı restoranlarla dünya çapında ses getirdi. Uluslararası bir isim haline gelen Nusret uzun süredir İstanbul Havalimanı için çabalıyordu. İstanbul Havalimanı’nda restoran açmak isteyen Nusret’e izin çıktı. 2022 yılında dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda Saltbae Burger açacak olan Nusret Gökçe kesenin ağzını açtı.

PEKİ NUSRET KİMDİR VE NASIL ÜNLÜ OLDU?

9 Ağustos 1983'te Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, madenci bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğludur. 4 kardeşi olan Nusret Gökçe, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Darıca'ya taşındı.

Okul hayatı tam başlamışken 6. sınıfta maddi durumlardan dolayı okulu bıraktı ve bir kasapta çırak olarak işe başladı. Kasaplık hayatına başladığı bu andan beri çok çalışan ve biriktirdiği her parada işine dair her detayı öğrenmek için Arjantin’den Amerika’ya kadar seyahat yaptı.

TUZ DÖKME HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

İlk kez 7 Ocak 2017'de restoranının Twitter hesabında yayınlanan viral bir video olan "Osmanlı Bifteği" ile popüler oldu. Bu sırada ise yemeklere tuz dökme şekliyle fenomen oldu.

Salt Bae denilen bu yöntemle parmak uçlarıyla dökülen tuz sosyal medyada en çok izlenen video oldu. Bu hareket Nusret’i 20 basamak ileri attı.

Sosyal medyada tanıtımı artırdıktan sonra ünlü oldu. Popüler olan Nusret’i birçok ünlü ve siyasi isim ziyaret etti. Nusret her kazandığı parayı bir başka ülke de restoran açarak harcadı. 31 Ocak 2020 itibarıyla 14 şubesi var.