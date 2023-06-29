Ali Cabbar ile zirve oldu! Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek nasıl ünlü oldu?

Nalan şarkısıyla tam 5 yıl önce adını duyuran Emir Can İğrek, şimdilerde en çok aratılan şarkıcı oldu. Zirveye oturan ve birçok şarkıcıyı sollayan Emir Can İğrek, şarkılarındaki sokak ağzı oldukça sevildi. 30 yaşında olmasına rağmen şimdilerde Türkiye turnesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Emir Can İğrek'in hayatı merak edildi.

EMİR CAN İĞREK NASIL ÜNLÜ OLDU?

Emir Can İğrek, çocukluğundan beri müzikle ilgilendiği için güçlü bir kalemi oluştu. Bütün şarkı sözlerini kendisi yazan ve aynı zamanda bunları besteleyen Emir Can İğrek'in holigan tabiri dedikleri ve acısını yüreğinde yaşayanlara hitap eder.

Şarkılarında sıklık Türk sinemasının efsanesi Ayhan Işık ve Türk edebiyatının en sevilen şairi Nazım Hikmet'i sık sık kullandı. Barış Manço ve Cem Karaca tarzı sözlerle pop şarkılar yaptı. Bu da şarkılarındaki özgünlüğü artırdı.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

2 Nisan 1993 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nde okudu. Bu yıllarda amatör gruplarla şarkılar söyleyen Emir Can İğrek, İstanbul'a gitmeyi kafaya koymuştu.

Bu hırsla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü kazandırdı. Okul hayatında devam ederken son yılında okulu bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı. 2018 yılında Ağır Roman albümüyle çıkış yaptı.

Şarkıları dillerde dolaşırken coverlerla kendine bir kez daha hayran bıraktırdı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü aldı.

Okulunun bitmesine bir sene varken aldığı radikal karara rağmen 30 yaşında Emir Can İğrek zirveye oturdu. Son olarak Ali Cabbar türküsüyle hayranlarını mest eden Emir Can İğrek, sosyal medyada gündem oldu.