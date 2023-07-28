Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu öldü! Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

TRT bir ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve MİT görevlilerinin hayatlarını anlatan Teşkilat dizisinde sevilen başrol oyuncusu Deniz Baysal Yurtçu ölerek diziye veda etti. Zehra karakterini oynayan güzel oyuncu merak konusu oldu. Peki Deniz Baysal Yurtçu kimdir? İşte yanıtı...

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu öldü! Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal Yurtçu kimdir?
Teşkilat dizisinde başrol öldü! Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal Yurtçu kimdir?
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İlk kez 2021 yılında TRT ekranlarında yer alan Teşkilat'a Deniz Baysal Yurtçu ve Çağlar Ertuğrul başrolleri almıştı. 2 sezonda ekrana kitleyen çiftten Çağlar Ertuğrul diziye 2022 yılında ölerek veda etti. Yerine Murat Yıldırım geldi. Ancak Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun da beraberliği bir yıl sürdü. 

Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat dizisinden ayrıldı

Dizinin son bölümünde beraber bir terör sığınağını yok etmek için kendilerini feda eden Zehra ve Ömer'den Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal diziye ölerek veda ettiğini duyurdu. Sosyal medyayı karıştıran bu haber sorası paylaşımların ardı arkası kesilmedi. 

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Teşkilat dizisindeki başrol oyuncusu öldü

EN ZOR VEDA!

Eski ve yeni dizide yer alan tüm oyuncular Deniz Baysal Yurtçu'yla vedalaşırken sosyal medyada kullanıcılar şoke girdi. Hayranları dizinin akibetinden çok oyuncunun ayrılmasına üzüldüklerini belirttiler. 3 sezon muhteşem bir karakterle ekranlarda yer alan Deniz Baysal Yurtçu'nun özel hayatı merak edildi. 

Teşkilat dizisinde şoke eden ayrılık

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

5 Nisan 1991 yılında İzmir’de doğan Deniz Baysal Yurtçu, İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu‘na girdi ve burada 10 yıl çalıştı. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret kazandı ve halen okuyor.

Deniz Baysal kimdir

İlk kez 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde küçük rollerde yer aldı. Akabinde Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile yıldızı parladı.

Deniz Bsysal Yurtçu kimdir

2014 yılının yaz ayına geldiğimizde ise en büyük ses getiren Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizi projesinde yer aldı. "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Deniz Bsysal Yurtçu kimdir

2017-2018 yılları arasında yine Star TV ekranlarında yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı burada kendisine Çağlar Ertuğrul’da eşlik etti.

Deniz Bsysal Yurtçu kimdir

Güzel oyuncu 2019 yılında Kolpa gurubunun solisti Barış Yurtçu ile evlendi. Söz dizisinde başrol Savcı "Derya Dumansız" karakterini oynadıktan sonra oyuncunun ekran karşısındaki aksiyonu keşfedildi. Son olarak ise TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde "Zehra Balaban" karakterini oynadı diziye ölerek veda etti.

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